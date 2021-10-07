По мнению артиста, журналист сильно изменился

Телеведущий Леонид Якубович стал новым героем Ютуб-шоу "Алена, блин!". В эфире проекта народный артист РФ высказал свое мнение о шоумене Андрее Малахове.

Звезда передачи "Поле чудес" считает, что скандальные шоу, которые ведет журналист, сильно на нем отразились. Причем это влияние нельзя назвать положительным.

Напомним, с 2005 по 2017 годы Малахов вел передачу "Пусть говорят" на Первом канале. В 2017 году Андрей перешел на телеканал "Россия 1". Там он получил работу на шоу "Прямой эфир".

По мнению Якубовича, шоумен разучился самостоятельно мыслить. А все из-за того, что во время эфиров режиссер указывает Андрею через специальный наушник, что он должен сделать в данный момент времени.

"Когда тебе все время диктуют, что надо делать, ты начинаешь превращаться в некую функцию: "Подойди к этому, почитай вот это", – заявил Леонид Аркадьевич.

Телеведущий заверил, что за всю свою жизнь он ни разу не пользовался микронаушниками или прочим подобным оборудованием. Якубович добавил – из-за постоянных команд со стороны у Малахова изменился взгляд. "Глаза другие", – подметил артист.

Актер признался, что не смотрит скандальные телепроекты, да и телевизор в целом. Леонид Аркадьевич уверен – обвинять ведущих подобных шоу нельзя. Ведь зрители не предъявляют претензии актеру, который сыграл в кинокартине отрицательного персонажа.

Ранее Якубович отреагировал на слухи о романе с молодой помощницей.