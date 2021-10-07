Агент раскрыла подробности состояния Гаркалина

Агент раскрыла подробности состояния Гаркалина
Валерий Гаркалин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам женщины, еще утром актер звонил дочери

В четверг, 7 октября, появилась информация о том, что советского и российского актера Валерия Гаркалина, подхватившего коронавирус, ввели в состояние комы. При этом агент кинозвезды Наталья Теплова заявила, что ее подопечный находится в сознании.

Теплова подтвердила, что некоторое время назад Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ.

"Точно не в коме. Буквально утром разговаривал с дочерью", – отметила Наталья.

Женщина добавила, что состояние Валерия Борисовича быстро меняется. Поэтому она не исключает, что к вечеру звезде картины "Ширли-мырли" могло стать хуже. Другими подробностями о самочувствии артиста она делиться не стала, ссылаясь на то, что сама знает не так много.

Напомним, положительный тест на COVID-19 деятель культуры сдал 2 октября. Через пару дней Гаркалина госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи приняли решение перевести актера в реанимацию. При этом сообщалось, что все это время он находился в сознании.

Врач-реаниматолог Михаил Николаев отметил – пациент, подключенный к ИВЛ, вполне может бодрствовать. К подобной процедуре медработники прибегают в разных случаях. Например, поддержка кислородом осуществляется тогда, когда организму не хватает данного ресурса при обычном дыхании, передает "Телепрограмма". 

Пока что состояние Валерия Борисовича вызывает у медиков опасения. Дело в том, что Гаркалин перенес два инфаркта и имел проблемы с сосудами. 

Ранее сообщалось, что степень поражения легких артиста составляет от 75 до 85%.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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