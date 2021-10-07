Появилось свежее фото "киноэкипажа" на МКС

Появилось свежее фото "киноэкипажа" на МКС
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Все участники экспедиции выглядят счастливыми

В минувший вторник, 5 октября, первый в мире "киноэкипаж", в который входят актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и профессиональный космонавт Антон Шкаплеров, прибыл на МКС. В официальном Телеграм-канале "Роскосмоса" появился свежий снимок, на котором запечатлены все участники экспедиции.

"Вторые сутки в космосе – полет нормальный!" – отметили представители госкорпорации.

Они добавили, что в четверг, 7 октября, экипаж начал менять местами ложементы (капсулы для космонавтов, необходимые для равномерного распределения нагрузок по поверхности тела – прим. ред.) двух кораблей – "Союз МС-19" и "Союз МС-18". Более того, Клим и Юлия продолжают заниматься съемками фильма "Вызов".

В "Роскосмосе" отметили, что члены экспедиции чувствуют себя замечательно. Текст был сопровожден фотографией с МКС.

На фото все космонавты – как профессиональные, так и "киношные", выглядят счастливыми. Они улыбаются, смотря в камеру. Пересильд показывает руками сердце, а Шипенко, Шкаплеров и Олег Новицкий, а также Петр Дубров подняли руку в знак приветствия.

На снимке можно разглядеть специальную аппаратуру для связи, а также прикрепленные к стенам листы с инструкциями и записями. 

Напомним, "киноэкипаж" пробудет в космосе 12 суток. Возвращение деятелей культуры на Землю запланировано на 17 октября.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о пребывании Пересильд и Шипенко на МКС. 

Источник: Телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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