Нарушила традицию: Елизавета II начала готовить 8-летнего принца Джорджа к роли короля

Нарушила традицию: Елизавета II начала готовить 8-летнего принца Джорджа к роли короля
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency//www.globallookpress.com
Монаршая особа не стала ждать, пока сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма достаточно подрастет

95-летняя Елизавета II не перестает заботиться о своей стране. Так, королева Великобритании уже начала готовить принца Джорджа к роли короля.

Любопытно, что принц Ульям стал изучать азы правления Королевством лишь в 13 лет. Его же сыну пришлось вписать в свои детские дела подготовку к такому серьезному делу уже в восемь лет. 

Издание Woman’s Day выяснило, что Елизавета II с недавних пор начала проводить личные аудиенции с сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Королева проводит с правнуком больше времени, чем с любым другим родственником, в том числе своим сыном, принцем Чарльзом. 

Впрочем, пока принц Джордж, кажется, всерьез не воспринимает уроки тому, "чего от него ожидают в один прекрасный день". Пока мальчику больше интересен футбол и ловля насекомых в саду Кенсингтонского дворца. Однако особое отношение к себе со стороны родных Джордж уже видит. Родители, как пишут журналисты, уже рассказали сыну, какое будущее его ждет. 

Принц Джордж – третий в списке наследников на престол Содружества. В самом королевстве есть разные мнения насчет будущего страны. Одни британцы считают, что принц Чарльз никогда не увидит престол – отречется сам в пользу сына или Елизавета II завещает свое место внуку. Другие полагают, что дни монархии в Великобритании сочтены. 

Источник: Woman’s Day
Полина ИВАНОВА
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