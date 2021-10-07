Монаршая особа не стала ждать, пока сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма достаточно подрастет

95-летняя Елизавета II не перестает заботиться о своей стране. Так, королева Великобритании уже начала готовить принца Джорджа к роли короля.

Любопытно, что принц Ульям стал изучать азы правления Королевством лишь в 13 лет. Его же сыну пришлось вписать в свои детские дела подготовку к такому серьезному делу уже в восемь лет.

Издание Woman’s Day выяснило, что Елизавета II с недавних пор начала проводить личные аудиенции с сыном Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Королева проводит с правнуком больше времени, чем с любым другим родственником, в том числе своим сыном, принцем Чарльзом.

Впрочем, пока принц Джордж, кажется, всерьез не воспринимает уроки тому, "чего от него ожидают в один прекрасный день". Пока мальчику больше интересен футбол и ловля насекомых в саду Кенсингтонского дворца. Однако особое отношение к себе со стороны родных Джордж уже видит. Родители, как пишут журналисты, уже рассказали сыну, какое будущее его ждет.

Принц Джордж – третий в списке наследников на престол Содружества. В самом королевстве есть разные мнения насчет будущего страны. Одни британцы считают, что принц Чарльз никогда не увидит престол – отречется сам в пользу сына или Елизавета II завещает свое место внуку. Другие полагают, что дни монархии в Великобритании сочтены.