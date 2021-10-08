Может погибнуть: врач заявил о побочном эффекте иновационного лечения Гузеевой

Может погибнуть: врач заявил о побочном эффекте иновационного лечения Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние телеведущей вызывает опасения

Многомиллионная армия фанатов артистки и телеведущей Ларисы Гузеевой с замиранием сердца следит за информацией о состоянии ее здоровья. По мнению опытного врача, препарат, которым собираются лечить звезду, таит в себе немало опасностей.

Недавно в прессу просочилась информация, что артистке назначили новый медикамент. Доктор медицинских наук Антон Иванов отметил, что такое решение могло быть принято только при ухудшении состояния здоровья звездной пациентки. Более того, знаменитый врач обратил внимание на весьма пугающие побочные действия этого лекарства.

Иванов напомнил, что Лариса Гузеева достигла уже достаточно почтенного 62-летнего возраста, кроме того она страдает лишним весом, а значит находится в группе риска. Плюс, писали, что звезда лежит под кислородной маской, соответственно, сама дышать уже не может. Вероятно, что течение болезни у нее идет тяжело.

Медицинский специалист пояснил, что назначенный Ларисе препарат используется для снижения иммунного ответа. Но его применение может привести к дополнительным микробным заболеваниям.

"Такие тяжелые пациенты могут погибнуть от гнойных осложнений", – передает слова специалиста издание "Комсомольская правда".

Иванов подчеркнул, что в данном вопросе нужно очень четко рассчитать дозировку и момент, когда медикамент можно дать пациенту. К слову, по имеющимся данным, одна ампула назначенного Гузеевой лекарства стоит целых 50 тысяч рублей.

Кстати, недавно в интернет-пространстве всплыла очередная скандальная история. Эксцентричная Гузеева обматерила известную актрису в студии "Давай поженимся".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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