Высоких чувств у артиста к блондинке не было

Неожиданная смерть жены Прохора Шаляпина вот уже несколько дней активно обсуждается в СМИ, а в студиях ток-шоу устраиваются нешуточные баталии между сторонниками и критиками выпускника "Фабрики звезд". И если сейчас певец льет слезы, то за несколько дней до трагедии он признавался, что любви к Татьяне Дэвис у него не было.

Жениться на блондинке Шаляпин даже не планировал. Предложение ему, скорее, сделала сама Дэвис. Однажды Татьяна позвонила ему и поинтересовалась, почему бы им не заключить брак. Как оказалось, супруга поспорила со своей подругой, что выйдет замуж быстрее.

От такого заманчивого предложения певец решил не отказываться, хотя любви к Дэвис у него не было. Скорее, просто симпатия. Как считает сам Шаляпин, блондинка подошла ему по психотипу. Но есть и другая причина, о которой злопыхатели говорили с самого начала.

"Что мне терять? Она богатая, я бедный. У меня ничего нет, а у нее есть",

– рассуждает Прохор.

Кстати, даже за всю свадебную церемонию платила блондинка. Именно она составляла меню для гостей, которые в этот вечер наслаждались черной икрой, лобстерами и другими деликатесами.

Так или иначе, увидев смету, певец знатно удивился, потому что за вечеринку Дэвис отдала около 15 миллионов рублей. По мнению артиста, на эти деньги можно было купить ему квартиру в Москве.

Ранее Наталья Штурм раскрыла еще одну тайну покойной Дэвис.