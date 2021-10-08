Актриса продолжает бороться с COVID-19

Госпитализация знаменитой артистки Ларисы Гузеевой обеспокоила всю страну. К сожалению, пока динамика ее состояния отрицательная. Выяснилось, что у нее серьезно повреждены легкие.



Знаменитость заразилась пресловутой коронавирусной инфекцией. По последним данным, которые появились в распоряжении журналистов, сейчас у Гузеевой поражено 65% легких.

Медицинские специалисты рекомендуют знаменитости делать дыхательную гимнастику. Если ситуация обострится, Ларисе проведут лечение кислородом, пишет телеграм-канал Mash.

Ранее доктор медицинских наук Антон Иванов заявил, что из-за инновационного лечения Гузеева может скончаться.