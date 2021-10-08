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Госпитализация знаменитой артистки Ларисы Гузеевой обеспокоила всю страну. К сожалению, пока динамика ее состояния отрицательная. Выяснилось, что у нее серьезно повреждены легкие.
Знаменитость заразилась пресловутой коронавирусной инфекцией. По последним данным, которые появились в распоряжении журналистов, сейчас у Гузеевой поражено 65% легких.
Медицинские специалисты рекомендуют знаменитости делать дыхательную гимнастику. Если ситуация обострится, Ларисе проведут лечение кислородом, пишет телеграм-канал Mash.
Ранее доктор медицинских наук Антон Иванов заявил, что из-за инновационного лечения Гузеева может скончаться.
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