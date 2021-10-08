"Могли расстаться": Высоцкая рассказала о трудностях в браке с Кончаловским

"Могли расстаться": Высоцкая рассказала о трудностях в браке с Кончаловским
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
За долгие годы супруги через многое прошли

Легендарный режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая создали семью четверть века назад и до сих пор кажутся зрителям идеальной парой. Однако, выяснилось, что в звездном семействе бывают проблемы.

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что небольшие неурядицы происходят даже в таком крепком браке. Звезды тоже люди и могут иногда повздорить. По словам Юлии Высоцкой, в их жизни могли произойти события, после которых паре пришлось бы распасться. Однако любовь и глубокое уважение друг к другу смогли преодолеть все барьеры на пути к семейному счастью.

"Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близки", – откровенничает знаменитость на ютуб-шоу "Жалкая замена литературы".

Высоцкая убеждена, что между ней и Кончаловским существует "какая-то невероятная связь", которая держит возлюбленных вместе.

Юлия и Андрей долгие годы живут счастливой жизнью. Несмотря на то, что в свое время Кончаловский прослыл как весьма любвеобильный мужчина, никаких проблем в этом вопросе между супругами нет. Высоцкая призналась, что старается не думать о прошлом ее мужа – сейчас он предан ей всем сердцем. Юлия уверена, что Андрей никогда не пойдет на предательство.

К слову, недавно Высоцкой наговорили гадости из-за фотографии с Кончаловским. В интернет-пространстве не прекращают язвить из-за большой разницы в возрасте между супругами.

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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