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Накануне стало известно о скандальном происшествии в украинском государстве. Там самые ярые ненавистники России устроили известной певице Ирине Круг "коридор позора". После неприятного инцидента шансонье решила обратиться к жителям Незалежной.
Причина протестной акции заключалась в том, что, по утверждению некоторых украинских агрессоров, артистка выступала в "оккупированном" Крыму, а значит ноги ее не должно быть на незалежной территории.
Активисты устроили фанатам знаменитости "коридор позора". Всем пришедшим на мероприятие пришлось выслушивать оскорбления в свой адрес. Впрочем, попытка сорвать концерт вдовы Михаила Круга не удалась. Ирина блистательно выступила в Днепре (бывший Днепропетровск), чем несказанно порадовала многочисленных поклонников своего творчества.
После завершения концерта звезда обратилась к украинцам. На своей странице в социальной сети знаменитость выложила отрывок своего выступления. Ирина подчеркнуто назвала переименованный киевским режимом город его историческим названием.
"Спасибо, Днепропетровск! Было круто", – написала артистка.
Таким образом она продемонстрировала, что не собирается обращать внимание на отдельных ненавистников.
Поклонники знаменитости поблагодарили ее за потрясающий концерт и выразили надежду, что любимица публики чаще будет прилетать с гастролями на территорию украинского государства.
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