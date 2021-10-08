Медведева рассказала о закулисье Comedy Woman: "Нездоровая атмосфера"

Медведева рассказала о закулисье Comedy Woman: "Нездоровая атмосфера"
Наталия Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористка часто конфликтовала с руководством

Наталию Медведеву многие россияне узнали благодаря Comedy Woman, а поклонникам КВН она знакома из-за участия в команде "Федор Двинятин". Но семь лет назад юмористка покинула шоу. И, по ее словам, в этот момент она ощутила свободу. 

Актриса дала интервью Елене Ханге, в котором призналась, что за кулисами Comedy Woman была не совсем здоровая атмосфера. Так, в те времена звезда часто спорила с руководством. По ее словам, ей было неважно, что перед ней, например, находится руководитель телеканала или же его продюсер. 

"Я такой человек. Если справедливости нет, я начинаю выступать", 

– отрезала Медведева, но все же добавила, что с годами стала мудрее, поэтому в некоторых ситуациях может отмолчаться, чтобы не провоцировать конфликт. 

Больше всего проблем было с создательницей женского шоу Натальей Еприкян, которая зрителям известна как Наталья Андреевна. Порой хватало одного неодобрительного взгляда юмористки, чтобы почувствовать себя дискомфортно или напряженно. 

Интерес к Comedy Woman Медведева начала терять, когда у нее появился собственный агент. В этот период ей стали поступать другие предложения. Желание уйти подкрепил и тот факт, что артистка "начала раздражать" руководство передачи. В итоге Наталия покинула передачу. 

Ранее о конфликтах за кулисами шоу рассказала другая участница коллектива Татьяна Морозова. 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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