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Громкие разбирательства с певицей Анжеликой Агурбаш, которую обвиняют в незаконном присвоении чужих мехов, не прошли мимо главы белорусского государства Александра Лукашенко. Первому лицу Республики весьма любопытно, как продвигается дело.
Несколько лет назад у крупной белорусской компании имя начались серьезные проблемы со знаменитой артисткой. Представители организации заявили, что исполнительница хитов "Я буду жить для тебя", "Мне любви твоей мало", "Четверг в твоей постели" и других взяла у компании на реализацию целых 40 дорогущих шуб. Также Анжелика прихватила элитные сумки и около 30 чокеров из норки.
По договоренности, Агурбаш должна была регулярно перечислять деньги от продажи мехов в компанию. Знаменитость планировала продавать их за пределами Белоруссии. Однако, в конце концов, организация не увидела ни денег, ни мехов. В итоге на артистку подали в суд.
Скандальный инцидент решил припомнить Батька. Комментируя ситуацию вокруг звероводческой отрасли, он подчеркнул, что занятые в этом хозяйстве компании должны не попрошайничать деньги из бюджета, а приносить стабильную прибыль.
Лукашенко иронично отметил, что бывший глава имя Валерий Иванов много внимания уделял звероводству.
"Ну, это видно по Агурбаш. Так вот эти шубы с нее снял и вернул?" – поинтересовался глава государства.
Напомним, компания требует от артистки чуть больше 6 миллионов российских рублей. Вся эта история началась с того, что Анжелика в 2018-м году решила выпустить свою линию шуб.
К слову, минские стражи порядка также возбудили в отношении знаменитости дело за оскорбление президента Лукашенко.
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