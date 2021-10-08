Сын Джигарханяна раскрыл странные подробности похорон жены Шаляпина

Сын Джигарханяна раскрыл странные подробности похорон жены Шаляпина
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наследник актера отметил, что сам звездный вдовец не понимает, что происходит

Накануне в эфире Первого канала показали выпуск передачи "Пусть говорят", посвященный смерти супруги Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис. О похоронах канадской миллионерши высказался сын покойного Армена Джигарханяна Степан. К слову, между ним и финалистом проекта "Фабрика звезд-6" установились дружеские отношения.

Напомним, Дэвис ушла из жизни 30 сентября в возрасте 47 лет. Предпринимательница скончалась в одном из американских госпиталей. Причиной трагедии стал коронавирус. Татьяна подхватила заразу спустя некоторое время после свадьбы с Шаляпиным.

Ранее друг Прохора заявил, что певец не сможет проводить избранницу в последний путь. А все из-за напряженной эпидемиологической ситуации в США. Под запретом оказались все траурные церемонии, проходящие в Америке. Кроме того, утверждалось, что тело миллионерши будут кремировать.

Однако Джигарханян-младший раскрыл такие подробности похорон Дэвис, которые противоречат имеющейся информации. По словам Степана, недавно Шаляпин общался по телефону с родителями. Скорее всего речь идет об отце и матери Татьяны.

"Они ему сказали такую фразу: "Прощание с Татьяной Дэвис было в открытом гробу", – отметил наследник артиста.

Отсюда Степан сделал вывод, что Дэвис по какой-то причине не кремировали. Более того, предпринимательница не была похоронена. Джигарханян-младший добавил – сам звездный вдовец не понимает, что происходит.

Ранее Шаляпин назвал реальную причину брака с Дэвис. 

Источник: Выпуск шоу "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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