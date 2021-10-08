Девушка не сразу приняла фигуристку

На своей странице в "Инстаграм" дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о взаимоотношениях с его супругой Татьяной Навкой.

Напомним, Елизавета появилась в браке Дмитрия Сергеевича и его второй по счету избранницы Екатерины Солоцинской. Супруги состояли в отношениях с 1994 по 2012 годы.

В разделе "сторис" Пескова решила пообщаться со своими подписчиками. Один из пользователей Сети поинтересовался, удалось ли наследнице политика найти общий язык с фигуристкой Татьяной Навкой.

Елизавета опубликовала короткое видео, на котором она позирует в обнимку с третьей женой отца. Обе мило улыбаются, смотря в камеру.

"Спустя годы баталий и ледовых побоищ – да", – ответила девушка.

Текст она сопроводила смеющимся смайлом.

Также Елизавета рассказала о своем детстве и подростковом периоде. По ее словам, когда родители приняли решение о разводе, она училась в специальном интернате. Девушка редко видела мать и отца, поэтому не сразу осознала, что в семье произошел раскол.

Пескова добавила, что сейчас видится с родными по воскресеньям. С Дмитрием Сергеевичем она иногда встречается в будние дни.

Елизавета имеет двоих родных братьев – Мика и Дени. Также у нее естьбрат и сестра – Николай от брака Пескова с Анастасией Буденной, а также Надежда от Навки.

Мать и один из братьев девушки находятся во Франции, поэтому наследница пресс-секретаря президента России видит их крайне редко.