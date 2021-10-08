Лорак рассказала о последствиях травли со стороны украинцев

Лорак рассказала о последствиях травли со стороны украинцев
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певциа объяснила, почему не выступает в родной стране

Ани Лорак много времени проводит в России и выступает только в нашей стране. На Украине, в своем родном государстве, певица часто бывает, но концерты не дает. Впервые за семь лет артистка объяснила свою позицию украинским журналистам.

В программе телеканал "1+1" Лорак заявила, что на нее был сделан политический заказ. Имен злопыхателей она называть не стала, отметив, что в них нет жалости. Однако не исключает, что была замешана представительница женского пола и действовала та из зависти. Нерукопожатной на Украине Лорак стала на фоне зарождавшегося тогда конфликта в Донбассе, когда выступила на концерте в честь правоохранителей РФ. 

Украинцы начали травить артистку, в итоге страна стала для звезды "тесной" и она решила выступать в России. Лорак добавила, что отказываться от концертов в РФ не станет, ведь в Незалежной ее не защитили.

Теперь же заказчики, кто бы они не были, судя по всему, остыли, и у Лорак появилась возможность радовать своим творчеством украинцев. 

Артистка добавила, что травлю на родине переживала тяжело и ей даже пришлось обратиться к психологу. 

Источник: "1+1" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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