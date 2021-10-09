Серова экстренно госпитализировали с 75% поражением легких

Певец находится в реанимации

Состояние Александра Серова ухудшилось. Исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с подтвержденным коронавириусом. 

При этом певец уже лежал в больнице, но, судя по всему, потребовалась более серьезная помощь. У Серова поражены 75% легких, сейчас он находится в реанимации и дышит с помощью кислородной маски. 

Ранее появились подробности состояния Валерия Гаркалина, который также был госпитализирован с обширным поражением - от 75 до 85%. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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