От аппарата ИВЛ артиста тоже не отключали

Валерия Гаркалина, который по-прежнему находится в реанимации, подключили к ЭКМО.

При этом звезду советского и российского кино не стали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких. По последним данным, у правое легкое актера поражено на 85%, левое – на 75%.

Примечательно, что еще неделю назад этот показатель составлял всего 25%. Позже в СМИ появились сообщения о том, что звезду киноленты "Ширли-мырли" ввели в медикаментозную кому, потому что его состояние резко ухудшилось.

Благо, эта информация не подтвердилась. Агент артиста подтвердила, что он подключен к ИВЛ, но при этом находится в сознании, а с утра даже разговаривал с дочерью.

При этом Наталья Теплова отметила, что состояние Гаркалина постоянно меняется, поэтому не исключено, что ему может стать хуже. Другими подробностями менеджер делиться не стала.

Врачи не дают прогнозов, но внимательно следят за динамикой лечения и за тем, как прогрессирует болезнь. Ситуацию осложняет тот факт, что Валерий Борисович перенес два инфаркта и имеет проблемы с сосудами.

Напомним, что положительный тест на коронавирус Гаркалин сдал в субботу, 2 октября. Спустя несколько дней актера госпитализировали в тяжелом состоянии.