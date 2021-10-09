Футболист поддерживает наследницу во всех ее начинаниях

Дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской стала участницей нового танцевального шоу на ТНТ. Как только члены жюри услышали фамилию Яны, то тут же спросили о ее родстве с известным футболистом. Девочка не стала лукавить и призналась, что является дочерью спортсмена.

В профайле Яна подробнее рассказала об отношениях с родителем. Как оказалось, во время их встреч Аршавин старается подбодрить свою наследницу, вселяет в нее уверенность.

"Папа говорит: "Ты всех порвешь!" Он поддерживает меня, это же папа. Когда он в Москве всегда пользуюсь моментом встретиться с ним",

– призналась юная танцовщица, отметив, что очень любит своего отца.

Поддерживает Яну в ее творческих начинаниях и мама, Юлия Барановская. Телеведущая часто спрашивает дочь о тренировках и верит, что она сможет достичь успехов.

Барановская же призналась, что почти не общается со своим бывшим супругом и отцом трех ее детей. При этом теледива предположила, что Аршавину нравится, как танцует его дочь.

Яна не скрывает, что боится выступления, но мама дает девочки мудрые советы, отмечая, что это всего лишь конкурс, поэтому нужно просто получать удовольствие от участия в нем.

Ранее бывшая жена Аршавина, Алиса Казьмина, раскрыла настоящую причину разрыва футболиста с Барановской.