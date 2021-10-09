Рогозин поделился новым снимком Пересильд с МКС

Рогозин поделился новым снимком Пересильд с МКС
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
"Киноэкипаж" чувствует себя хорошо

Юлия Пересильд и Клим Шипенко находятся на МКС уже четыре дня. При этом "Земля" все время на связи с "киноэкипажем". Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вечером 8 октября был проведен сеанс видеосвязи с космическими путешественниками.

Рогозин добавил, что никаких проблем в полете нет. "Киноэкипаж" на здоровье не жалуется и работает по плану. Также глава корпорации опубликовал новое фото Пересильд и Шипенко. В кадре актриса улыбается и держит в руках сценарий фильма "Вызов". Звезда позирует с ярким макияжем и распущенными волосами, которые из-за отсутствия гравитации поднялись вверх. Режиссер будущей картины что-то увлекательно демонстрирует.

Ранее появилось первое фото знаменитостей вместе с российскими космонавтами. "Киноэкипаж" во главе с Антоном Шкаплеровым отправился в космос 5 октября. Корабль "Союз МС-19" не сразу смог пристыковаться к станции, о чем пошутил Рогозин. 

Полина ИВАНОВА
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