"Киноэкипаж" чувствует себя хорошо

Юлия Пересильд и Клим Шипенко находятся на МКС уже четыре дня. При этом "Земля" все время на связи с "киноэкипажем". Как рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, вечером 8 октября был проведен сеанс видеосвязи с космическими путешественниками.

Рогозин добавил, что никаких проблем в полете нет. "Киноэкипаж" на здоровье не жалуется и работает по плану. Также глава корпорации опубликовал новое фото Пересильд и Шипенко. В кадре актриса улыбается и держит в руках сценарий фильма "Вызов". Звезда позирует с ярким макияжем и распущенными волосами, которые из-за отсутствия гравитации поднялись вверх. Режиссер будущей картины что-то увлекательно демонстрирует.

Ранее появилось первое фото знаменитостей вместе с российскими космонавтами. "Киноэкипаж" во главе с Антоном Шкаплеровым отправился в космос 5 октября. Корабль "Союз МС-19" не сразу смог пристыковаться к станции, о чем пошутил Рогозин.