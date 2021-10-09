"Нельзя прийти и украсть": Масляков начал войну с новым шоу ТНТ

"Нельзя прийти и украсть": Масляков начал войну с новым шоу ТНТ
Александр Масляков. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущего поражает наглость коллег

Недавно появившаяся на телеканале ТНТ юмористическая передача "Игра" подозрительно похожа на полюбившийся миллионам зрителей КВН. Такой откровенный плагиат весьма озадачил основателя "Клуба веселых и находчивых" Александра Маслякова. Его негодование может привести к закрытию проекта. Такой закулисной информацией поделилась телеведущая Ксения Собчак.

Знаменитость сообщила, что у нее есть осведомленные источники, которые рассказали о том, что Масляков устроил настоящую войну укравшим его идею телевизионщикам. Именитый медийный деятель дошел до администрации президента и пообщался с руководителем этого аппарата Антоном Вайно. Масляков попросил влиятельных покровителей призвать ТНТ к порядку.

По словам Собчак, Кремль не отказал такому известному на всю страну человеку. В итоге создателей проекта вежливо попросили договориться с Масляковым и удовлетворить все его пожелания. При этом Ксения утверждает, что основатель КВН пошел на принцип и на мировую с плагиатчиками не согласится.

Сама Собчак подчеркнула, что полностью разделяет позицию Александра Васильевича.

"Нельзя вот так прийти и просто украсить", – отрезала телеведущая.

По мнению знаменитости, следующие эпизоды телепрограммы "Игра" могут вовсе не выйти на экраны. Решительный настрой Маслякова весьма вероятно приведет к закрытию проекта.

Ранее Масляков подчеркивал, что "новое" телешоу является откровенной "калькой формата" его программы. Он также напомнил, что практически все участники передачи, включая руководство, в свое время получили популярность благодаря КВН.

Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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