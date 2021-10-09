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Несмотря на юный возраст, олимпийская чемпионка Алина Загитова уже прославилась своим эксцентричным поведением. Об очередной странной выходке со стороны танцовщицы на льду рассказал журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имамов.
Скандальный инцидент произошел во время матча чемпионата КХЛ, на котором выступали команды из Казани и Магнитогорска. Именитая спортсменка прилетела на этот матч в качестве болельщицы. Она сидела на трибуне неподалеку от журналистского сектора. Именно оттуда фотографы делали кадры для прессы.
Работники пера и фотографии снимали реакцию трибун на забитые во время хоккейного матча шайбы. Случилось так, что с этого ракурса в объектив не могла не попасть скамейка с Загитовой. Судя по всему, вместо того, чтобы внимательно наблюдать за игрой, Алина острым глазом следила за тем, чтобы никто не посмел навести на нее объектив фотокамеры. Заметив вспышки со стороны скамьи с журналистами, чемпионка пришла в ярость. По всей видимости, она решила, что снимают именно ее и притом без разрешения.
После игры взвинченная фигуристка направилась к пресс-центру и в грубой форме потребовала удалить все снимки. Загитова пристала к журналистам с вопросами, кто конкретно и зачем снимал трибуны во время матча. Корреспонденты хотели избежать скандала и были не против удалить фотографии. Однако надменное поведение 19-летней звезды фигурного катания весьма их озадачило.
"Я вас засужу, у меня такие связи!" – угрожала журналистам молодая спортсменка.
Такой нелицеприятной историей Имамов поделился в личном телеграм-канале.
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