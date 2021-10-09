Чемпионка продемонстрировала журналистам свой характер

Несмотря на юный возраст, олимпийская чемпионка Алина Загитова уже прославилась своим эксцентричным поведением. Об очередной странной выходке со стороны танцовщицы на льду рассказал журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имамов.



Скандальный инцидент произошел во время матча чемпионата КХЛ, на котором выступали команды из Казани и Магнитогорска. Именитая спортсменка прилетела на этот матч в качестве болельщицы. Она сидела на трибуне неподалеку от журналистского сектора. Именно оттуда фотографы делали кадры для прессы.

Работники пера и фотографии снимали реакцию трибун на забитые во время хоккейного матча шайбы. Случилось так, что с этого ракурса в объектив не могла не попасть скамейка с Загитовой. Судя по всему, вместо того, чтобы внимательно наблюдать за игрой, Алина острым глазом следила за тем, чтобы никто не посмел навести на нее объектив фотокамеры. Заметив вспышки со стороны скамьи с журналистами, чемпионка пришла в ярость. По всей видимости, она решила, что снимают именно ее и притом без разрешения.

После игры взвинченная фигуристка направилась к пресс-центру и в грубой форме потребовала удалить все снимки. Загитова пристала к журналистам с вопросами, кто конкретно и зачем снимал трибуны во время матча. Корреспонденты хотели избежать скандала и были не против удалить фотографии. Однако надменное поведение 19-летней звезды фигурного катания весьма их озадачило.

"Я вас засужу, у меня такие связи!" – угрожала журналистам молодая спортсменка.

Такой нелицеприятной историей Имамов поделился в личном телеграм-канале.