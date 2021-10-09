"Это не Камилла": кто на самом деле разрушил брак принцессы Дианы и Чарльза

"Это не Камилла": кто на самом деле разрушил брак принцессы Дианы и Чарльза
Принц Чарльз и принцесса Диана. Фото: Obertreis/www.globallookpress.com
Свет увидели откровения леди Ди, о которых ранее никто не знал

Принцесса Диана и принц Чарльз были женаты 15 лет, но их брак вряд ли можно назвать счастливым. Еще при жизни королева людских сердец рассказывала о том, как ей было непросто во время, когда она жила в Букингемском дворце. И хотя с сыном Елизаветы II леди Ди развелась в 1996 году, расстались они на четыре года раньше. Многие винили в разрушенном браке Камиллу Паркер-Боулз, но сама Диана так не считала. 

Королевский биограф Ингрид Сьюард поделилась откровениями принцессы, о которых ранее никто не знал. Однажды леди Ди призналась писательнице, что винить любовницу Чарльза нет смысла. 

"Это не Камилла разрушила наш брак. Это люди, которые окружают Чарльза и ведут себя, как подхалимы", 

– размышляла принцесса Диана. 

К слову, многие исследователи королевской семьи отмечают, что для Чарльза, который признавался, что брак с леди Ди обернулся для него катастрофой, Камилла стала своего рода спасательным кругом. На деле же у наследника короны была и другая женщина, о которой он думал, будучи женатым на Диане. 

Ранее стало известно о самом большом страхе принцессы Дианы. Как выяснилось, королевская особа больше всего переживала из-за того, что может лишиться статуса матери, если Елизавета II заберет у нее сыновей.

Источник: Express ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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