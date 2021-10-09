Солнечный день мальчик проводит в саду

Максим Галкин любит делиться со своими подписчиками фотографиями, на которых показывает, как проходят будни его семьи. В этот раз юморист опубликовал снимок сына Гарри, который наслаждался теплым осенним днем в саду.

На снимке мальчик запечатлен в стильных солнечных очках. Наследник Галкина и Примадонны сидит за столом, а перед ним лежат несколько учебников по французскому языку. Он радостно улыбается, подняв руку вверх.

"Хороших всем выходных!"

– пожелал автор снимка своим подписчикам.

В комментариях пользователи социальной сети поблагодарили Галкина, а также принялись обсуждать Гарри. Многие отметили, что мальчик заметно повзрослел и стал очень похож на своего отца.

"Совсем взрослый уже", "Отличный парень!", "Чудесная погода", "Папин двойник", "Как детки быстро растут!", "Красавчик", "Ловим солнечные денечки!", "Гарри, ты супер", "Копия Максим!", "Гаррик хорош!", "Золотой мальчик! Так и светится добротой!", "Подготовка к урокам на свежем воздухе – класс!"

– написали в комментариях.

Многие также отметили, что учебники, по которым занимается сын звездной четы – отличные, а заодно пожелали мальчику успехов в учении.

Ранее стало известно, сколько Пугачева и Галкин потратили на празднование восьмого дня рождения детей.