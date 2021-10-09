Успенская опровергла тревожные новости о состоянии госпитализированного Серова

Успенская опровергла тревожные новости о состоянии госпитализированного Серова
Любовь Успенская. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам певицы, СМИ распространили неверную информацию

В эту субботу, 9 октября, стало известно, что Александра Серова экстренно госпитализировали. У исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" диагностировали коронавирус и обширное поражение легких. Но, как заявила Любовь Успенская, ситуация не настолько тревожная. 

В разговоре с телеканалом "Звезда" певица подтвердила информацию о том, что музыкант находится в больнице, но ни о каких 75% поражения легких речи не было. 

"У него 10% поражения", 

– уточнила королева русского шансона. 

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Серова поражены 75% легких. При этом уточнялось, что певец и до этого лежал в больнице, но музыканту потребовалась более серьезная помощь. 

Утверждалось, что артист находится в реанимации, у него поражены около 75% легких, поэтому Александру Николаевичу приходится дышать с помощью кислородной маски. 

Борется с коронавирусом и еще один российский артист. Стало известно, что состояние Валерия Гаркалина резко ухудшилось, поэтому специалисты решили подключить актера к ЭКМО. Одновременно его состояние поддерживает и аппарат искусственной вентиляции легких. По последним данным, правое легкое звезды фильма "Ширли-мырли" поражено на 85%, левое – на 75%. Он тоже находится в реанимации. 

Источник: "Звезда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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