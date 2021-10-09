По словам певицы, СМИ распространили неверную информацию

В эту субботу, 9 октября, стало известно, что Александра Серова экстренно госпитализировали. У исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" диагностировали коронавирус и обширное поражение легких. Но, как заявила Любовь Успенская, ситуация не настолько тревожная.

В разговоре с телеканалом "Звезда" певица подтвердила информацию о том, что музыкант находится в больнице, но ни о каких 75% поражения легких речи не было.

"У него 10% поражения",

– уточнила королева русского шансона.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения о том, что у Серова поражены 75% легких. При этом уточнялось, что певец и до этого лежал в больнице, но музыканту потребовалась более серьезная помощь.

Утверждалось, что артист находится в реанимации, у него поражены около 75% легких, поэтому Александру Николаевичу приходится дышать с помощью кислородной маски.

Борется с коронавирусом и еще один российский артист. Стало известно, что состояние Валерия Гаркалина резко ухудшилось, поэтому специалисты решили подключить актера к ЭКМО. Одновременно его состояние поддерживает и аппарат искусственной вентиляции легких. По последним данным, правое легкое звезды фильма "Ширли-мырли" поражено на 85%, левое – на 75%. Он тоже находится в реанимации.