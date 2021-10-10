Официального заявления о ЧП еще не сделали

Погибший на сцене "Большого" актер Евгений Кулеш отдал без малого 20 лет театру. Однако последнее время жаловался друзьям, что работа стала ему втягость.

Как рассказал Цискаридзе "Комсомольской правде", Кулеш был мужем его коллеги. Детей у него не было, единственного ребенка супруги он воспитывал как родного. При этом, по словам соседей, в последнее время погибший с супругой не жил – он перебрался к матери в Орехово-Зуево.

Знакомые не могут себе представить в каком состоянии сейчас находится женщина. После первой новости о трагедии они захотели ее навестить, но дома ее не оказалось.

Друг Кулеша на условиях анонимности рассказал изданию, что тот в последнее время подумывал об уволнении. Евгений жаловался, что устал в течение 20 лет заниматься одним и тем же, при этом ни большой карьеры, ни высоких гонораров у него не было.

"Мол, давно бы уволился, если бы было, куда идти", – заявил источник изданию.

Напомним, гибель 38-летнего Евгения Кулеша произошла на сцене Большого театра во время оперы "Садко" – на него упала декорация. До сих пор в заведении официального заявления о трагедии не сделали. Цискаридзе полагает, что руководство театра обвинит погибшиго в произошедшем – якобы он нарушил технику безопасности, а сам скандал замнут.

Сразу после происшествия в соцсетях зрители жаловались, что неизвестные написали им сообщения с просьбой переписать посты про гибель артиста – будто бы декорация не рухнкла, а опускалась плавно согласно сюжету.