Певцу вполне могут достаться миллионы возлюбленной

Имя Прохора Шаляпина снова на первых линиях изданий. Общественности и журналистам очень интересно, сумеет ли артист обогатиться после трагической смерти его канадской супруги Татьяны Дэвис. По мнению профильных экспертов, у него есть все шансы прибрать к рукам миллионы покойной.



Новоиспеченной жены выпускника музыкального шоу "Фабрика звезд" не стало на 43-м году жизни. Татьяна заболела коронавирусом практически сразу после свадьбы с Прохором. При этом Шаляпин всегда говорил, что его жена сказочно богата. Однако претендовать на наследство он не собирается, так как подписал жесткий брачный контракт. Впрочем, скандально известная блогерша Лена Миро придерживается своей точки зрения на развернувшуюся ситуацию.

Знаменитость напомнила, что брачный контракт регулирует отношения супругов в случае развода. Если один из них скоропостижно скончался, начинают действовать совсем другие законы. Блогер напомнила, что юристы однозначно комментируют подобного рода жизненные обстоятельства: "контракт – для развода и жизни, а наследство – это когда наоборот". Миро пояснила, что в случае трагедии главным документом становится завещание.

"Важно завещание, если оно, конечно, было", – делится своими мыслями на личном сайте знаменитость.

Мира напомнила, что при отсутствии завещания деньги начнут делить между наследниками первой очереди. Таким как раз является, в первую очередь, муж, а также дети и родители. Соответственно, у Шаляпина есть все шансы существенно пополнить свои банковские счета.

К слову, недавно сын покойного артиста Армена Джигарханяна Степан раскрыл странные подробности похорон супруги Шаляпина. Мужчина считает, что сам звездный вдовец не понимает, что происходит.