Женщина из другого авто погибла на месте

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, 9 октября. Телеведущая направлялась на Красную поляну. Водитель "Мерседеса", в котором находилась звезда, столкнулся с "Фольксвагеном".

В результате аварии скончалась женщина, которая приехала в курортный город из Подмосковья. В больнице находятся ее подруга и водитель иномарки.

Как рассказал журналистам мужчина, находившийся за рулем "Мерседеса" в момент происшествия, Собчак в действительности в находилась в салоне во время инцидента. Однако сразу же после ДТП она пересела в другую машину и отправилась в аэропорт.

Представители знаменитости комментировать аварию отказались.