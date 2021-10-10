Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи

Собчак попала в смертельное ДТП в Сочи
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Женщина из другого авто погибла на месте

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП в Сочи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне, 9 октября. Телеведущая направлялась на Красную поляну. Водитель "Мерседеса", в котором находилась звезда, столкнулся с "Фольксвагеном". 

В результате аварии скончалась женщина, которая приехала в курортный город из Подмосковья. В больнице находятся ее подруга и водитель иномарки.

Как рассказал журналистам мужчина, находившийся за рулем "Мерседеса" в момент происшествия, Собчак в действительности в находилась в салоне во время инцидента. Однако сразу же после ДТП она пересела в другую машину и отправилась в аэропорт. 

Представители знаменитости комментировать аварию отказались.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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