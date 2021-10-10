Пособия некоторых выглядят весьма скромно

Простым обывателям зачастую кажется, что жизнь знаменитостей всегда сопровождается большими богатствами. Однако, бывает так, что некоторым звездам приходится довольствоваться весьма скромными выплатами при достижении пенсионного возраста. Так что выходит, что на безбедную старость им нужно зарабатывать исключительно в "молодые годы".



От 13 тысяч рублей

Хорошую пенсию получают знаменитости, которые были удостоены почетных званий. Если такого события в жизни не случилось, всем известная фамилия никак на выплаты не повлияет. Например, знаменитый комик Ефим Шифрин в свои 65 лет получает от государства 13 496 руб. Такую информацию публикует издание "Телепрограмма".

59-летняя звезда телепроекта "Давай поженимся" Роза Сябитова и ее коллега по шоу-бизнесу ведущая популярного "Аншлага" Регина Дубовицкая ежемесячно получают на карточку от 15 до 18 тысяч рублей. Такие же пенсии причитаются легендарному "Д’Артаньяну" Михаилу Боярскому и знаменитым эрудитам Анатолию Вассерману и Александру Друзю.

Более внушительные суммы получают ведущий Дмитрий Дибров и любимец российских зрителей Николай Дроздов. Им государство перечисляет по 33 тысячи рублей.

От 48 тысяч рублей

Знаменитой артистке Елене Яковлевой посчастливилось родиться в Москве, также ей был присужден статус народной артистки. Ее пенсионные выплаты составляют порядка 50 тысяч рублей. Такими же привилегиями пользуются Елена Проклова, Лариса Долина и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева.

Суммы до 55 тысяч рублей государство ежемесячно переводит Борису Моисееву, Ирине Муравьевой и Ларисе Гузеевой.

70 тысяч рублей

Звезды, который за время своей карьеры также получили особые знаки отличия, пользуются существенными прибавками к выплатам. Приличными пенсиями в размере около 70 тысяч рублей могут похвастаться Никита Михалков, Татьяна Доронина и Александр Ширвиндт. Эти артисты в свое время получили ордена "За заслуги перед Отечеством".

Тем временем, недавно в Совфеде голодающим российским пенсионерам посоветовали подрабатывать.