Знаменитость регулярно требовала от водителей нарушать правила езды

Ксения Собчак, которая накануне попала в смертельную аварию в Сочи, хоть и не была за рулем авто, может быть причастна к трагическому инциденту. Об этом со ссылкой на анонимного источника сообщает "Взгляд".

По их информации, телезвезда регулярно требовала от собственных водителей нарушать правила дорожного движения, если куда-то опаздывала. Собчак могла не только попросить превысить допустимую скорость, но выехать на встречную полосу. Аварии с ее участием случались регулярно, но до разбирательств дело не доходило – звезда все решала в досудебном порядке. До этого момента обходилось без жертв.

Как рассказал изданию собеседник, однажды Собчак попала в подобное ДТП в Москве – водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Звезда предложила пострадавшему водителю: "Тебе денег сейчас дать или до суда подождешь?".

Напомним, авария под Сочи с участием Ксении Собчак произошла после того, как водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген". Женщина скончалась на месте, еще один пострадавший умер в больнице, третий человек находится под присмотром врачей в тяжелом состоянии.

Сама телеведущая сразу после происшествия пересела в другое авто и отправилась в аэропорт – она опаздывала на рейс. Ее представители отказываются давать официальные комментарии по поводу произошедшего.