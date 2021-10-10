Источник заявил о причастности Собчак к смерти двух человек в ДТП

Источник заявил о причастности Собчак к смерти двух человек в ДТП
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ //www.globallookpress.com
Знаменитость регулярно требовала от водителей нарушать правила езды

Ксения Собчак, которая накануне попала в смертельную аварию в Сочи, хоть и не была за рулем авто, может быть причастна к трагическому инциденту. Об этом со ссылкой на анонимного источника сообщает "Взгляд". 

По их информации, телезвезда регулярно требовала от собственных водителей нарушать правила дорожного движения, если куда-то опаздывала. Собчак могла не только попросить превысить допустимую скорость, но выехать на встречную полосу. Аварии с ее участием случались регулярно, но до разбирательств дело не доходило – звезда все решала в досудебном порядке. До этого момента обходилось без жертв. 

Как рассказал изданию собеседник, однажды Собчак попала в подобное ДТП в Москве – водитель выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Звезда предложила пострадавшему водителю: "Тебе денег сейчас дать или до суда подождешь?".

Напомним, авария под Сочи с участием Ксении Собчак произошла после того, как водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген". Женщина скончалась на месте, еще один пострадавший умер в больнице, третий человек находится под присмотром врачей в тяжелом состоянии. 

Сама телеведущая сразу после происшествия пересела в другое авто и отправилась в аэропорт – она опаздывала на рейс. Ее представители отказываются давать официальные комментарии по поводу произошедшего.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Вячеслав Москва
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“…телезвезда регулярно требовала от собственных водителей нарушать правила дорожного движения, если куда-то опаздывала…” – слово к делу не пришьёшь, виноват водитель. А собчушка, небось, уже нового наняла.
Гость320014
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Вот же тварь.
ГостьСергей
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Посадить,что б исчезла на долго с экранов.
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