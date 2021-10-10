Телеведущая вышла на связь после трагедии

Ксения Собчак прервала молчание после ДТП в Сочи, в котором погибли двое человек. Комментарий по инциденту она дала в своем телеграм-канале.

Телеведущая заявила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Машина, в которой она ехала, ей не принадлежит, и водитель на нее не работает. Во время поездки никто его не подгонял – решение выехать на встречу мужчина принял самостоятельно.

"Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными", – написала она.

Сразу после аварии Собчак заявила, что потеряла сознание – ее ассистентка перевела ее в другую машину. Когда она пришла в себя ведущую предлагали госпитализировать в Сочи, но она приняла решение поехать домой к сыну.

Однако, по данным анонимного источника, телезвезда не в первый раз попадает в подобные происшествия. До этого ее водитель также выезжал на встречную полосу в Москве по ее требованию, но тогда обошлось без жертв.