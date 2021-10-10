Появилось видео с Собчак после смертельной аварии

Появилось видео с Собчак после смертельной аварии
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые отметили, что журналистка не выглядит пострадавшей

После смертельного ДТП Ксения Собчак сразу же отправилась на другом автомобиле в сочинский аэропорт. РЕН ТВ удалось найти кадры, как телеведущая проходим досмотр в аэрогавани.

На кадрах видно, что звезда без видимых повреждений входит через двери, с кем-то переговариваясь. Она спокойно проходит досмотр. Ни о каком шоке и ужасе, о котором заявляла Ксения в своем комментарии, речи не идет.

Водитель "Мерседеса", в котором находилась Собчак, признал вину. Его допросили и выпустили под подписку о невыезде. 

Мужчина, который находился за рулем пострадавшего авто, заявил, что после аварии ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы. Из "Мерседеса" люди вышли лишь через 5-10 минут, чтобы пересесть в другое такси, передает Baza. До этого телеведущая заявляла, что из авто выходил ее помощник, чтобы попытаться вызвать скорую. 

Анонимный источник после аварии рассказал, что это не первое подобное ДТП с участием Ксении Анатольевны. Она регулярно просила своих водителей нарушать правила, из-за чего машины нередко выезжали на встречную полосу и сталкивались с другими автомобилями.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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