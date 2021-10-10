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После смертельного ДТП Ксения Собчак сразу же отправилась на другом автомобиле в сочинский аэропорт. РЕН ТВ удалось найти кадры, как телеведущая проходим досмотр в аэрогавани.
На кадрах видно, что звезда без видимых повреждений входит через двери, с кем-то переговариваясь. Она спокойно проходит досмотр. Ни о каком шоке и ужасе, о котором заявляла Ксения в своем комментарии, речи не идет.
Водитель "Мерседеса", в котором находилась Собчак, признал вину. Его допросили и выпустили под подписку о невыезде.
Мужчина, который находился за рулем пострадавшего авто, заявил, что после аварии ему и пострадавшим пассажирам помогли лишь проезжающие очевидцы. Из "Мерседеса" люди вышли лишь через 5-10 минут, чтобы пересесть в другое такси, передает Baza. До этого телеведущая заявляла, что из авто выходил ее помощник, чтобы попытаться вызвать скорую.
Анонимный источник после аварии рассказал, что это не первое подобное ДТП с участием Ксении Анатольевны. Она регулярно просила своих водителей нарушать правила, из-за чего машины нередко выезжали на встречную полосу и сталкивались с другими автомобилями.
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