"Не спасатель и не врач": Собчак оправдалась за отъезд с места ДТП

"Не спасатель и не врач": Собчак оправдалась за отъезд с места ДТП
Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая считает, что ее сделали "вторым Ефремовым"

Накануне стало известно о том, что телеведущая Ксения Собчак попала в серьезное ДТП. Сообщалось, что в результате инцидента погибло два человека. Спустя несколько минут после смертельной аварии бывшая звезда "Дома-2" покинула место происшествия. Общественность раскритиковала блогера за то, что она не оказала помощь пострадавшим. В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак прокомментировала нападки в свой адрес.

Ксения акцентировала внимание на моменте, о котором начали писать журналисты – мол, по записи с камер видеонаблюдения, установленных в аэропорту, кажется, будто знаменитость в полном порядке. Хотя до этого в личном микроблоге она писала, что получила сотрясение мозга. По словам телезвезды, многие упустили из вида тот факт, что она держится за голову и якобы входит не в ту дверь.

Собчак подтвердила информацию о травме головы. Блогер отметила, что находится дома, а также опровергла слухи о намерении покинуть страну после страшного ДТП.

Телеведущая считает, что ей отвели "роль нового Ефремова". Речь идет об аварии с участием российского актера Михаила Олеговича, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выехал на "встречку" и протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова.

Также Ксения высказалась о том, почему покинула место аварии.

"Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами", – отметила она.

Кроме того, Собчак заявила, что в результате ДТП скончался только один человек. Женщина, которую записали в список погибших, находится в тяжелом состоянии. 

Источник: Телеграм-канал "Кровавая барыня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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