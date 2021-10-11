Несмотря на произошедшее, актриса считает коллегу талантливым артистом

В минувшие выходные в эфир вышел выпуск шоу "Звезды сошлись", гостьей которого стала актриса Татьяна Васильева. Народная артистка РФ рассказала, почему поссорилась с юмористом Ефимом Шифриным.

Васильева и Шифрин дружили много лет. Однако в один из дней между ними пробежала черная кошка. Конфликт между знаменитостями произошел из-за общего спектакля.

По словам Татьяны Григорьевны, они с Ефимом Залмановичем создали театральную постановку. Звездные друзья договаривались, что вместе отправятся на гастроли.

Но, как отметила звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная", Шифрин не сдержал свое обещание.

"Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул", – заявила актриса.

Татьяна Григорьевна предположила, что бывший приятель попросту не захотел делить с ней доходы. Именно после этого случая Васильева и Шифрин перестали общаться.

Кинозвезда отметила, что спектакль получился потрясающим. А все из-за того, что в нем принимал участие сам Ефим Залманович. Несмотря на произошедшее, актриса считает коллегу талантливым и ярким артистом.

Васильева добавила, что не могла заменить Шифрина кем-то другим.

Напомним, Татьяна Григорьевна сыграла в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Осторожно, Задов!", "Сваты" и других.

Ранее актер Станислав Садальский оскорбил Васильеву.