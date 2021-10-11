"Кинул меня": Васильева рассказала о конфликте с Шифриным

"Кинул меня": Васильева рассказала о конфликте с Шифриным
Ефим Шифрин и Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на произошедшее, актриса считает коллегу талантливым артистом

В минувшие выходные в эфир вышел выпуск шоу "Звезды сошлись", гостьей которого стала актриса Татьяна Васильева. Народная артистка РФ рассказала, почему поссорилась с юмористом Ефимом Шифриным.

Васильева и Шифрин дружили много лет. Однако в один из дней между ними пробежала черная кошка. Конфликт между знаменитостями произошел из-за общего спектакля.

По словам Татьяны Григорьевны, они с Ефимом Залмановичем создали театральную постановку. Звездные друзья договаривались, что вместе отправятся на гастроли.

Но, как отметила звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная", Шифрин не сдержал свое обещание.

"Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул", – заявила актриса.

Татьяна Григорьевна предположила, что бывший приятель попросту не захотел делить с ней доходы. Именно после этого случая Васильева и Шифрин перестали общаться.

Кинозвезда отметила, что спектакль получился потрясающим. А все из-за того, что в нем принимал участие сам Ефим Залманович. Несмотря на произошедшее, актриса считает коллегу талантливым и ярким артистом.

Васильева добавила, что не могла заменить Шифрина кем-то другим.

Напомним, Татьяна Григорьевна сыграла в таких картинах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Осторожно, Задов!", "Сваты" и других.

Ранее актер Станислав Садальский оскорбил Васильеву. 

Источник: Выпуск передачи "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Досрочная отставка австрийского кацлера произошла из-за его позиции по России

Это не первый подобный скандал в карьере Курца

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей