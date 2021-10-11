Телеведущая обратилась за помощью к медикам

В минувшее воскресенье интернет наводнили новости о том, что Ксения Собчак попала в аварию. В личном микроблоге телеведущая сообщила о полученной травме головы. Однако от госпитализации в Сочи, где и произошла авария, звезда отказалась. Скандально известная блондинка улетела домой, в Москву. Журналисты из "Комсомольской Правды" выяснили, что в столице блогеру все-таки потребовалась медицинская помощь.

Собчак вместе со своей помощницей, которая тоже находилась в машине в тот злополучный день, отправилась в элитный госпиталь, расположенный на Рублевке. Врачи провели осмотр обеих пациенток. У них зафиксировали ушибы и синяки. Кроме того, у Ксении и ее ассистентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

В итоге бывшую звезду "Дома-2" отпустили домой к сыну.

Напомним, инцидент произошел в субботу, 9 октября, однако о нем стало известно только в воскресенье. Телеведущей, которая отработала на корпоративе, вызвали элитное такси. Собчак направлялась в аэропорт, чтобы улететь в Москву. По дороге водитель начал совершать обгон по встречной полосе и врезался в автомобиль. В результате лобового столкновения погибла одна женщина. Вторая на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. Что касается самой Ксении, то через несколько минут после ДТП она пересела в другую машину и уехала. Водитель такси признал свою вину.

Ранее Собчак оправдалась за отъезд с места ДТП.