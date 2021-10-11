Телеведущая до сих пор вспоминает дорогие сердцу моменты

Юлия Барановская в подкасте "Быть человеком" для платформы "СберЗвук", героем которого стала певица Слава, рассказала, о каком мужчине из прошлого скучает по сей день.

Самым тяжелым расставанием в своей жизни Барановская назвала не разрыв с футболистом Андреем Аршавиным, а серьезную ссору с другом по имени Максим. Некоторое время назад пути Юлии и ее приятеля разошлись, о чем она сильно жалеет.

Телеведущая очень ценила и любила Максима. Речь здесь идет исключительно про дружеские отношения. Они были словно брат и сестра.

"Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами", – отметила Барановская.

По словам Юлии, Максим был готов прийти к ней на помощь в любое время суток. Мужчина был опорой и поддержкой не только для телеведущей, но и для ее подруг.

Шоувумен вспомнила, как каждое 8 марта друг приезжал к ней, чтобы лично поздравить с праздником.

Но однажды этой дружеской идиллии наступил конец. Это произошло тогда, когда популярность Барановской резко начала расти. Юлия сильно обидела приятеля, и тот решил разорвать с ней все связи. О том, что именно произошло, знаменитость рассказывать не захотела.

С тех пор прошло много лет. Телезвезда уже успела трижды стать матерью. Однако периодически она вспоминает про Максима и мысленно определяет, как мужчина поступил бы в сложной ситуации.

Ранее Барановскую раскритиковали из-за новой прически.