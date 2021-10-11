Барановская рассказала про главного мужчину в своей жизни

Барановская рассказала про главного мужчину в своей жизни
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая до сих пор вспоминает дорогие сердцу моменты

Юлия Барановская в подкасте "Быть человеком" для платформы "СберЗвук", героем которого стала певица Слава, рассказала, о каком мужчине из прошлого скучает по сей день.

Самым тяжелым расставанием в своей жизни Барановская назвала не разрыв с футболистом Андреем Аршавиным, а серьезную ссору с другом по имени Максим. Некоторое время назад пути Юлии и ее приятеля разошлись, о чем она сильно жалеет.

Телеведущая очень ценила и любила Максима. Речь здесь идет исключительно про дружеские отношения. Они были словно брат и сестра.

"Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами", – отметила Барановская.

По словам Юлии, Максим был готов прийти к ней на помощь в любое время суток. Мужчина был опорой и поддержкой не только для телеведущей, но и для ее подруг.

Шоувумен вспомнила, как каждое 8 марта друг приезжал к ней, чтобы лично поздравить с праздником.

Но однажды этой дружеской идиллии наступил конец. Это произошло тогда, когда популярность Барановской резко начала расти. Юлия сильно обидела приятеля, и тот решил разорвать с ней все связи. О том, что именно произошло, знаменитость рассказывать не захотела.

С тех пор прошло много лет. Телезвезда уже успела трижды стать матерью. Однако периодически она вспоминает про Максима и мысленно определяет, как мужчина поступил бы в сложной ситуации.

Ранее Барановскую раскритиковали из-за новой прически.  

Источник: Подкаст "Быть человеком" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость319718
Пожаловаться Ответить
Нам это неинтересно
1
новости партнеров
По теме

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей