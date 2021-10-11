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Вся страна следит за здоровьем Валерия Гаркалина, который борется с тяжелой формой коронавируса в больнице. В ГИТИСе рассказали журналистам, что пока улучшения динамики не наблюдается.
Как передает РИА "Новости", артист находится в тяжелом состоянии. Его дочь Ника Гаркалиа также отметила, что изменений нет.
Гаркалин попал в больницу с положительным тестом на инфекцию в начале октября. Ситуация осложняется тем, что звезда "Ширли-Мырли" перенесла два инфаркта, напоминает телеканал "360".
Ранее сообщалось, что Гаркалина подключили к ЭКМО. Оба легких артиста сильно поражены.
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