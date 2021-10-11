Появились последние данные о состоянии Гаркалина

Актер все еще борется с ковидом

Вся страна следит за здоровьем Валерия Гаркалина, который борется с тяжелой формой коронавируса в больнице. В ГИТИСе рассказали журналистам, что пока улучшения динамики не наблюдается.

Как передает РИА "Новости", артист находится в тяжелом состоянии. Его дочь Ника Гаркалиа также отметила, что изменений нет. 

Гаркалин попал в больницу с положительным тестом на инфекцию в начале октября. Ситуация осложняется тем, что звезда "Ширли-Мырли" перенесла два инфаркта, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что Гаркалина подключили к ЭКМО. Оба легких артиста сильно поражены. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей