Неизвестно, кто решил совершить сделку с имуществом

Адвокат Александр Бенхин рассказал о том, что канадскую квартиру покойной супруги Прохора Шаляпина Татьяны Дэвис собираются продать. Соответствующее объявление появилось 24 сентября этого года.

Речь идет о недвижимости, расположенной в деловом районе Оттавы. За шикарную квартиру с двумя комнатами, балконом и двумя ванными просят около 400 канадских долларов (более 23 миллионов рублей).

В апартаментах сделан свежий ремонт. Изюминкой жилья являются мебель, созданная дизайнерами, а также столешницы из гранита, передает "Пятый канал".

Сообщается, что эту квартиру пока никто не приобрел. Бенхин обратил внимание на следующий любопытный факт – объявление о продаже появилось на сайте в тот период, когда Дэвис находилась в больнице в состоянии комы. То есть, продать элитную недвижимость Татьяны решил кто-то другой. Не уточняется, причастен ли к этому сам Шаляпин.

Александр не исключает того факта, что на самом деле миллионерша жива. А вся громкая история с ее смертью – это всего лишь спектакль, нацеленный на привлечение внимания общественности.

Напомним, о смерти Дэвис стало известно 30 сентября. Предпринимательница скончалась в одном из американских госпиталей, не приходя в сознание. Причиной трагедии стал коронавирус, который сразил Татьяну сразу после свадьбы.

Ранее скандально известная блогерша Лена Миро заявила, что Шаляпину предстоит делить наследство жены с ее родственниками.