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СМИ продолжают по крупицам собирать подробности роковой аварии с участием Ксении Собчак. О трагедии высказался бывший супруг погибшей в ДТП в Сочи.
И если друзья жертвы лобового столкновения требовали от именитой телеведущей материальной помощи, подчеркивая, что у Екатерины Тарасовой осталась маленькая дочь, то ее экс-супруг в трагедии Собчак не винит и от финансовой поддержки отказывается.
"То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий",
– отрезал мужчина в разговоре с журналистами.
Он также подчеркнул, что после развода их с Екатериной общая дочка жила на две семьи. Теперь же мужчина заберет наследницу к себе. Сейчас семья погибшей хочет спокойно ее похоронить, и только после этого начать разбираться в причинах и обстоятельствах трагедии. Более того, экс-супруг обратил внимание неравнодушных пользователей и на то, что никто из родных или близких друзей Тарасовой комментариев журналистам не давал и со СМИ не общался.
Ранее стал известен диагноз Собчак, которая после трагедии спешно покинула место аварии. У телеведущей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные синяки и ушибы.
Накануне в Сети также появилось видео с места ДТП.
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