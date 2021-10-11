"Претензий нет": бывший муж погибшей в ДТП с Собчак отказался от помощи

"Претензий нет": бывший муж погибшей в ДТП с Собчак отказался от помощи
Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маленькая дочь жертвы аварии будет жить с отцом

СМИ продолжают по крупицам собирать подробности роковой аварии с участием Ксении Собчак. О трагедии высказался бывший супруг погибшей в ДТП в Сочи. 

И если друзья жертвы лобового столкновения требовали от именитой телеведущей материальной помощи, подчеркивая, что у Екатерины Тарасовой осталась маленькая дочь, то ее экс-супруг в трагедии Собчак не винит и от финансовой поддержки отказывается. 

"То, что постоянно называют эту фамилию известной ведущей, я понимаю прекрасно. Если бы не она, у нас было бы все значительно тише. Нет у нас ни к кому претензий", 

– отрезал мужчина в разговоре с журналистами. 

Он также подчеркнул, что после развода их с Екатериной общая дочка жила на две семьи. Теперь же мужчина заберет наследницу к себе. Сейчас семья погибшей хочет спокойно ее похоронить, и только после этого начать разбираться в причинах и обстоятельствах трагедии. Более того, экс-супруг обратил внимание неравнодушных пользователей и на то, что никто из родных или близких друзей Тарасовой комментариев журналистам не давал и со СМИ не общался. 

Ранее стал известен диагноз Собчак, которая после трагедии спешно покинула место аварии. У телеведущей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные синяки и ушибы. 

Накануне в Сети также появилось видео с места ДТП. 

Источник: Baza • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА

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