Леонтьев попал в больницу с ковидом - соцсети

Состояние артиста оценивается как среднетяжелое

Советского и российского певца Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Певец почувствовал недомогание. У него поднялась температура, а также появились слабость и кашель.

Леонтьев сдал ПЦР-тест. Результат оказался положительным. По имеющимся данным, артист находится в состоянии средней тяжести, передает РИАФАН.

Позже концертный директор Валерия Яковлевича Борис Чигирев опроверг информацию о том, что его подопечного забрали в больницу. Мужчина уточнил, что знаменитость находится дома и чувствует себя отлично, пишет RT. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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