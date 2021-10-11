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Советского и российского певца Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Певец почувствовал недомогание. У него поднялась температура, а также появились слабость и кашель.
Леонтьев сдал ПЦР-тест. Результат оказался положительным. По имеющимся данным, артист находится в состоянии средней тяжести, передает РИАФАН.
Позже концертный директор Валерия Яковлевича Борис Чигирев опроверг информацию о том, что его подопечного забрали в больницу. Мужчина уточнил, что знаменитость находится дома и чувствует себя отлично, пишет RT.
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