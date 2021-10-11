Умерла актриса из фильма "Служебный роман"

Артистке было 76 лет

Не стало советской актрисы Людмилы Купиной. Трагическую новость сообщил "Пятый канал".

Купина умерла на 77-м году жизни. Причина ее смерти не уточняется.

Церемония прощания с кинозвездой состоится 12 октября. Ее похоронят на Хованском кладбище, передает тот же источник.



Людмила Эмильевна родилась в 1944 году. В 1969 году она окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Впоследствии деятельница культуры устроилась на работу в Московский театр киноактера.

Купина дебютировала в кино в 1968 году. Она получила роль Василины в музыкальной кинокомедии "Трембита".

Актриса сыграла в таких картинах, как "Вечный зов", "Служебный роман", "Крик тишины" и других.