Артист-русофоб многим стоит поперек горла

Недавно знаменитый своими антироссийскими высказываниями некогда любимец советских зрителей Вахтанг Кикабидзе побывал в гостях у Андрея Малахова на телешоу, которое показали по федеральному каналу. Такое внезапное возвращение русофоба в эфир сильно задело жителей нашей страны.



На демонстрацию физиономии Кикабидзе по телевидению обратили внимание авторы телеграм-канала Swiss Vatnik. Там напомнили, что именно этот человек является "непримиримым грузинским русофобом".

"Или у вас настолько "короткая память" в прайм-тайм показывать этого старика без стыда и совести?", – вопрошают негодующие.

Такую позицию разделили авторы телеграм-канала "Голос Мордора". Там подчеркнули, что после того, как Кикабидзе "аплодировал убийству русских миротворцев в Южной Осетии", а также выражал симпатию украинским националистам, ему нет прощения и места в нашей стране. Простые интернет-пользователи тоже поделились своим недовольством в комментариях.

"Кикабидзе – это позор, который органы КГБ не выявили", "Былые заслуги не представляют индульгенции на тему "делай, что хочу...", "Лучше бы некоторые артисты и актрисы вообще свой рот не открывали. Просто некоторые любимые фильмы смотреть противно!" – пишут комментаторы.

К слову, в середине лета россияне размазали Кикабидзе за "злобные высказывания и русофобскую позицию".