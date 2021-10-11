"Старик без стыда и совести": россияне взбесились из-за возвращения Кикабидзе на экраны

"Старик без стыда и совести": россияне взбесились из-за возвращения Кикабидзе на экраны
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист-русофоб многим стоит поперек горла

Недавно знаменитый своими антироссийскими высказываниями некогда любимец советских зрителей Вахтанг Кикабидзе побывал в гостях у Андрея Малахова на телешоу, которое показали по федеральному каналу. Такое внезапное возвращение русофоба в эфир сильно задело жителей нашей страны.

На демонстрацию физиономии Кикабидзе по телевидению обратили внимание авторы телеграм-канала Swiss Vatnik. Там напомнили, что именно этот человек является "непримиримым грузинским русофобом".

"Или у вас настолько "короткая память" в прайм-тайм показывать этого старика без стыда и совести?", – вопрошают негодующие.

Такую позицию разделили авторы телеграм-канала "Голос Мордора". Там подчеркнули, что после того, как Кикабидзе "аплодировал убийству русских миротворцев в Южной Осетии", а также выражал симпатию украинским националистам, ему нет прощения и места в нашей стране. Простые интернет-пользователи тоже поделились своим недовольством в комментариях.

"Кикабидзе – это позор, который органы КГБ не выявили", "Былые заслуги не представляют индульгенции на тему "делай, что хочу...",  "Лучше бы некоторые артисты и актрисы вообще свой рот не открывали. Просто некоторые любимые фильмы смотреть противно!" – пишут комментаторы. 

К слову, в середине лета россияне размазали Кикабидзе за "злобные высказывания и русофобскую позицию".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Вячеслав Москва
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Сидят в Тбилиси на лавочке два старых грузина и один другому с грустью говорит: “Эх, зря мы из СССР вышли. Это русские там коммунизм строили, а мы при нем жили”.
Гость320345
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Кикабидзе мерзавец, который пользовался популярностью в СССР, получал там любовь зрителей звания и деньги, а сейчас хает и ту страну и Россию, гнать его поганой метлой, чтобы духу не было.
Гость алекс
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Обнаглела 5 колонна...
игорь
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Гость320337
Его года - это его богатство. Пусть потешается джигит на корове...
он как байден
тешится и без других))
ему столько лет что ему на всех уже НАСРАТЬ
поэтому и говорит ПРАВДУ о том какое Г сделали из СССР
15 кучек ХАВНА а не СНГ
Гость320337
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Его года - это его богатство. Пусть потешается джигит на корове...
игорь
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а почему вы ПОДНКИ не вспоминаете СССР которую лет как 30 пропили и слили в унитаз?
на старика набросились
он ИМЕЕТ ПРАВО называть всю ту жизнь Г только потому что была конфетка и сделали из СССР экскременты на 15 кучек
Гость317715
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Вротберидзе нехай до свиней едет
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