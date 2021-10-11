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Не стало актрисы Светланы Мизери. Народная артистка РСФСР скончалась на 89-м году жизни.
О причинах смерти звезды советского и российского театра не сообщается. Также нет информации о времени и месте прощания.
Мизери родилась в Москве. В 1955 году окончила школу-студию МХАТ, в этот же период была принято в труппу, дебютировав в постановке "Враги" по произведению Максима Горького.
Проработав во МХАТе всего год, перешла в "Современник", в котором на протяжении нескольких лет была ведущей актрисой.
Но в 1959 году Светлана Николаевна снова сменила место работы, сделав выбор в пользу Театра имени Маяковского. В нем актриса проработала вплоть до 1980 года.
С 1990 и до последних дней жизни служила в "Сопричастности". Также она поставила спектакли "Поросенок Кнок" и "Провинциалка". В общей сложности Мизери исполнила более 50 ролей. Наиболее известные – в постановках "Таланты и поклонники", "Трамвай "Желание", "Оптимистическая трагедия" и другие.
В кино играла редко. В ее фильмографии числятся всего пять киноработ. В 1972 году стала заслуженной артисткой РСФСР, а спустя восемь лет получила звание народной. Также в 2009 году была награждена Орденом Дружбы, а в 2019 получила Орден почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
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