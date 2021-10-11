Народной артистке было 88 лет

Не стало актрисы Светланы Мизери. Народная артистка РСФСР скончалась на 89-м году жизни.

О причинах смерти звезды советского и российского театра не сообщается. Также нет информации о времени и месте прощания.

Мизери родилась в Москве. В 1955 году окончила школу-студию МХАТ, в этот же период была принято в труппу, дебютировав в постановке "Враги" по произведению Максима Горького.

Проработав во МХАТе всего год, перешла в "Современник", в котором на протяжении нескольких лет была ведущей актрисой.

Но в 1959 году Светлана Николаевна снова сменила место работы, сделав выбор в пользу Театра имени Маяковского. В нем актриса проработала вплоть до 1980 года.

С 1990 и до последних дней жизни служила в "Сопричастности". Также она поставила спектакли "Поросенок Кнок" и "Провинциалка". В общей сложности Мизери исполнила более 50 ролей. Наиболее известные – в постановках "Таланты и поклонники", "Трамвай "Желание", "Оптимистическая трагедия" и другие.

В кино играла редко. В ее фильмографии числятся всего пять киноработ. В 1972 году стала заслуженной артисткой РСФСР, а спустя восемь лет получила звание народной. Также в 2009 году была награждена Орденом Дружбы, а в 2019 получила Орден почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.