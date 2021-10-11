"Прогибание перед фамилией": зрителей разозлила победа дочки Барановской на новом шоу

"Прогибание перед фамилией": зрителей разозлила победа дочки Барановской на новом шоу
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Жюри обвинили в предвзятости

Очередной громкий скандал вокруг звездных деток произошел из-за недавнего выпуска развлекательного шоу "Новые танцы". Зрители не поняли, почему победу в конкурсе внезапно отдали дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яне.

Точнее, такое решение судей они связали с громкой фамилией девочки. Шумные разбирательства начались в интернет-пространстве. Люди посчитали несправедливым, что победа в конкурсе досталась Яне, а не ее сопернице, Ане Зотовой. По мнению многих, эта девочка танцевала значительно лучше, чем отпрыск звездных родителей.

Некоторые уверены, что конкурсантки и вовсе могли не выходить на сцену. Изначально было понятно, что в следующий этап развлекательного шоу пройдет именно Яна. Причем не за свои заслуги, а из-за именитых родителей.

Удивительно, но перед выступлением по телевизору показали длинный видеоролик, посвященный Барановской и ее дочке. Про Аню не сказали вообще ни слова.

Дабы хоть как-то оправдать свое судейство, жюри заявили, что дочка Аршавина была более "эмоциональна" в танце. Такой сомнительный аргумент весьма озадачил пользователей Сети.

"Аршавина ужасна! Не достойна победы. Соперницу жаль. Очень круто танцевала", "Аршавина танцевала ужасно, а ее конкурентка была намного лучше. Сколько вам заплатили?", "Позорище! Как разочаровали! Засудили такую классную Аню. У Аршавиной целое интервью неинтересное абсолютно, а об Ане ни слова! Тьфу! Противно", "Первый выпуск "Новых танцев", который оставил неприятный осадок. Не из-за танцоров, а из-за невнятного поведения жюри. Вместо объективного судейства – прогибание перед фамилией Аршавин", – пишут недовольные.  

К слову, недавно Яна впервые высказалась об отношениях с отцом. Оказалось, что футболист поддерживает наследницу во всех ее начинаниях.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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