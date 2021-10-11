Знаменитости нередко становятся фигурантами дорожных происшествий

Сейчас вся страна обсуждает скандальный инцидент, в котором приняла участие Ксения Собчак. Машина с телеведущей в салоне вылетела на встречку и врезалась в легковушку. В итоге одна женщина погибла. Однако Ксения далеко не единственная знаменитость, которая попадала в страшное ДТП.



Михаил Ефремов

Инцидент с популярным артистом наделал много шума в информационном пространстве. В прошлом году Ефремов сильно напился и сел за руль. Такие действия знаменитости привели к смертельной аварии. Из-за проступка Михаила погиб обычный российский курьер. После шумных разбирательств артиста на долгие годы отправили за решетку, где он сейчас и находится.

Гоша Куценко

В серьезную аварию попал и другой известный артист, Гоша Куценко. Неприятный инцидент произошел в 2014 году. Оба участника ДТП нарушили правила дорожного движения. Гоша сильно превысил скорость. К счастью, жертв удалось избежать, однако дорогой кабриолет Куценко серьезно пострадал.

Андрей Кончаловский

Ужасное событие в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произошло осенью 2013 года. Звездное семейство отдыхало во Франции. В одной из поездок Кончаловский не справился с управлением. Его машина врезалась в автомобиль с пожилыми супругами. В аварии пострадала только дочка режиссера Мария. 14-летняя девочка получила очень серьезную травму головы. С тех пор наследница звезд находится в коме.

Николай Караченцов

Любимец советских и российских зрителей несколько раз попадал в серьезные ДТП. Первая страшная авария случилась в 2005-м году, после нее Караченцов около месяца пробыл в коме. В 2017-м году он снова попал в аварию. Тогда за рулем находилась его жена Людмила Поргина. После неудачного обгона машина знаменитостей перевернулась. Первая авария серьезно подорвала здоровье актера, а вторая фактически "добила" его. Вскоре Николай скончался.

Леонид Якубович

Именитый телеведущий попал в смертельную аварию в 2001-м году. Тогда под колеса его машины фактически бросился очень пьяный россиянин. К сожалению, трагедии избежать не удалось – мужчина умер. У правоохранителей претензий к Якубовичу не было, так как он ничего не мог сделать в сложившейся ситуации.