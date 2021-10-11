Скандал в семье Распутиной: дочь певицы публично обвинила брата в домогательствах

Скандал в семье Распутиной: дочь певицы публично обвинила брата в домогательствах
Маша Распутина. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Родители словам девушки не верят

Общественность пребывает в ужасе от подробностей, которые выдали дети Маши Распутиной и Виктора Захарова. Наследница певицы стала героиней нового выпуска шоу "Прямой эфир", в котором на всю страну призналась, что ее брат домогался до нее, когда ей было всего 17 лет. 

Более того, Мария пожаловалась, что ее родственник не раз грубил ей, а порой позволял себе поднимать на нее руку. Дочка Распутиной рассказывала матери о происходивших событиях, но та лишь посоветовала наследнице держаться подальше от брата. 

"Брат и маме моей угрожал, говорил: "Она начинает меня бесить, убью ее". Папа мне не верит, он на стороне сына. Мама находится под влиянием отца", 

– не прекращала сыпать откровениями дочь артистки. 

Роман же не растерялся и заверил публику, что во всем виновата сама Распутина. Мол, не надо было рожать во взрослом возрасте, теперь из-за этого у нее детей некий "генетический сбой", поэтому обе дочери "недоделанные". 

Переведя дух, брат вдруг накинулся на Машу-младшую со взаимными обвинениями, рассказав зрителям о том, что его сестра якобы брала телефон у отца, звонила его деловым партнерам и предлагала себя. 

Отрицать тот факт, что периодически бил сестру, Роман не стал. И даже в этом обвинил исполнительницу хита "Роза чайная". 

"Распутина с моим отцом официально даже не расписана. Маша с дочкой бомжихи", 

– заявил Роман, добавив, что певица очень завистливая и "ненавидит всех". 

Ранее стало известно, что дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако. 

Источник: "Прямой эфир" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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