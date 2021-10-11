Родители словам девушки не верят

Общественность пребывает в ужасе от подробностей, которые выдали дети Маши Распутиной и Виктора Захарова. Наследница певицы стала героиней нового выпуска шоу "Прямой эфир", в котором на всю страну призналась, что ее брат домогался до нее, когда ей было всего 17 лет.

Более того, Мария пожаловалась, что ее родственник не раз грубил ей, а порой позволял себе поднимать на нее руку. Дочка Распутиной рассказывала матери о происходивших событиях, но та лишь посоветовала наследнице держаться подальше от брата.

"Брат и маме моей угрожал, говорил: "Она начинает меня бесить, убью ее". Папа мне не верит, он на стороне сына. Мама находится под влиянием отца",

– не прекращала сыпать откровениями дочь артистки.

Роман же не растерялся и заверил публику, что во всем виновата сама Распутина. Мол, не надо было рожать во взрослом возрасте, теперь из-за этого у нее детей некий "генетический сбой", поэтому обе дочери "недоделанные".

Переведя дух, брат вдруг накинулся на Машу-младшую со взаимными обвинениями, рассказав зрителям о том, что его сестра якобы брала телефон у отца, звонила его деловым партнерам и предлагала себя.

Отрицать тот факт, что периодически бил сестру, Роман не стал. И даже в этом обвинил исполнительницу хита "Роза чайная".

"Распутина с моим отцом официально даже не расписана. Маша с дочкой бомжихи",

– заявил Роман, добавив, что певица очень завистливая и "ненавидит всех".

Ранее стало известно, что дочь Распутиной закрутила роман с миллионером из Монако.