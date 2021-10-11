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Настасья Самбурская часто оказывается в центре скандалов. Актриса почти всегда прямо и достаточно жестко высказывает свое мнение, не боясь осуждения общественности. Вот и в этот раз актриса удивила подписчиков своими требованиями к личному помощнику.
В своих "Инстаграм-историях" звезда "Универа" разместила список личных качеств, которыми должен обладать потенциальный кандидат. Изначально в списке были привычные пункты: стрессоустойчивость, трудолюбие, умение соблюдать субординацию. Но один из последних критериев ошарашил пользователей социальной сети, пишет LIFE.
"Отсутствие детей и планирования их в ближайшие пять лет",
– говорится в опубликованной вакансии.
Неравнодушные подписчики тут же написали Самбурской, что она, мягко говоря, не совсем права. Мол, такое требование ущемляет права людей. Актриса с таким мнением не согласилась.
"Вы такие забавные. Я объявляю человека на работу и объявляю, за что я собираюсь ему платить. <...> Я же не гос организация, чтобы учитывать права людей при приеме на работу",
– отрезала звезда "Универа".
Она также иронично поинтересовалась, неужели недовольные хотят, чтобы она приняла на работу человека с пятью детьми и плохим здоровьем, при этом посвятив его во все сферы своей жизни и доверив важные поручения.
Ранее ремонтники довели Самбурскую до истерики.
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