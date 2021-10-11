Шоумен чуть было не оставил дочь своей экс-супруги без наследства

И хотя Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович официально развелись, похоже, что поклонников этой необычной пары впереди ждет немало громких скандалов с участием теперь уже бывших супругов. Так, экс-избранница намерена посадить шоумена за решетку, потому что узнала, что он ее серьезно обманывал.

Все дело в завещании. Как уверяет Терешкович, ее бывший муж хотел сделать так, чтобы все имущество после ее смерти досталось ему одному.

"Этот ублюдок использовал меня",

– пожаловалась женщина "Собеседнику", отметив, что в тот момент, когда она составляла документ, находилась будто бы под гипнозом.

Как оказалось, Гоген даже уговаривал теперь уже бывшую жену ничего не говорить о завещании ее дочери. Теперь же Екатерина документ аннулировала. Если бы она этого не сделала, то ее наследница не получила бы от матери ничего, кроме ржавой машины.

Развод открыл Терешкович глаза на многие вещи. И теперь она намерена посадить бывшего, Екатерина уже ведет консультации с юристами.

"Я буду добавиться, чтобы он сгнил в тюрьме на нарах",

– не унимается бывшая Солнцева. По ее словам, она сделает все, чтобы больше ни одна женщина не попалась в лапы шоумена.

Сам же Гоген свой развод комментировать отказался. Разговаривать с журналистами завсегдатай ток-шоу отказывается, но в своем "Инстаграме" пожелал Екатерине счастья и тут же принялся искать новую пассию.