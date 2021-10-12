Супруги состояли в браке больше полувека

В семье советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе произошла трагедия. В понедельник, 11 октября, скончалась супруга деятеля культуры Ирина Кебадзе.

В беседе с "Пятым каналом" директор Кикабидзе Олег Толмачев сообщил, что Ирина Григорьевна долгое время боролась с болезнью. При этом мужчина не стал уточнять, от чего именно скончалась избранница артиста.

Единственное, Толмачев отмел версию о смерти Кебадзе из-за коронавируса. Он добавил, что совсем недавно Вахтанг Константинович вернулся домой с гастролей.

Жена деятеля культуры окончила ленинградское Вагановское хореографическое училище. Некоторое время она выступала на сцене Тблисского акдемического оперного театра в роли примы-балерины. Ирина Григорьевна носила почетное звание заслуженной артистки Грузии.

Кикабидзе и Кебадзе сыграли свадьбу в 1965 году. На момент бракосочетания у артистки уже была дочь Марина Сагарадзе от предыдущих отношений. Впоследствии актер удочерил наследницу своей супруги. Позже у пары родился общий ребенок – сын Константин.

Встреча будущих возлюбленных произошла в Будапеште. В венгерскую столицу Вахтанг Константинович приехал в рамках гастролей. Кикабидзе и Кебадзе познакомились в тот день, когда появилась информация об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. На улицах началась паника, так как кто-то заявил о государственном перевороте. Внезапно артист увидел в толпе симпатичную девушку. Он набрался смелости и подошел к красавице. Спустя пару дней они подали заявление в ЗАГС.

Ранее стало известно о том, что россиян взбесило возвращение Кикабидзе на экраны.