Телеведущий заявил, что блондинка забыла о человечности

В минувшее воскресенье стало известно о том, что Ксения Собчак попала в серьезную аварию. В результате инцидента погиб один человек. Телеведущая покинула место ДТП спустя несколько минут после произошедшего, отправившись по своим делам. Общественность, как и полагается, разделилась на два лагеря – одни упрекали блогера, а другие, наоборот, защищали. Свое мнение по этому поводу решил высказать бывший коллега блондинки Андрей Черкасов.

Бывший участник и ведущий проекта "Дом-2" отреагировал на публикацию Влада Кадони в "Инстаграм". Эзотерик заступился за Собчак, приведя несколько аргументов в ее пользу. Он считает, что Ксения не скрывалась с места происшествия и что ее саму можно назвать жертвой аварии.

Черкасов же придерживается другой точки зрения. Об этом он заявил в разделе комментариев под постом.

Андрей отметил, что Собчак цинично покинула место происшествия, не оказав помощи пострадавшим. По словам телеведущего, она надеялась на то, что данную историю удастся скрыть от общественности. Черкасов также объяснил, почему Ксения подверглась критике. Мужчина считает, что люди уже устали от обнаглевших представителей отечественного шоу-бизнеса. И если раньше именно Собчак критиковала коллег за какие-то проступки, то сейчас сама совершила непростительную ошибку.

Экс-участник "Дома-2" уверен – скандально известная блондинка попросту забыла о таких понятиях, как человечность и сострадание. Он не исключает того факта, что блогер могла подгонять водителя автомобиля, который попал в аварию. Якобы это не раз происходило при их общих знакомых.

"Спроси наших коллег, кто с ней работал – ни у кого нет сомнения, что это она подгоняла водителя", – заявил Андрей.

Ранее стало известно о том, что водителя Собчак, который сидел за рулем в тот злополучный день, отправили под домашний арест.