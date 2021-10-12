Певица устала терпеть нападки в свой адрес

Экс-солистка популярной группы "ВИА Гра" Татьяна Котова рассказала, почему покинула звездный коллектив. Ее рассказ прозвучал в эфире Ютуб-шоу "Главный Вопрос".

Котова пришла в группу в 2008 году. В тот момент ее солистками уже были Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. С самого начала нынешняя супруга Валерия Меладзе невзлюбила новенькую.

Отношения между певицами обострились после одного инцидента. Как-то раз Татьяна по достоинству оценила то, как Меладзе представляет свои песни общественности. Внезапно артист предложил дать исполнительнице пару уроков. Валерий Шотаевич в шутку сообщил, что остановился в соседнем отеле.

Джанабаева случайно услышала этот разговор. С тех пор артистка старалась делать все возможное, чтобы выжить "соперницу" из коллектива. Альбина сильно ревновала исполнителя хита "Небеса" к красавице-солистке. Певица внимательно следила за каждым действием Татьяны, желая, чтобы она каким-то образом оступилась и чтобы этот промах можно было использовать против нее.

Однажды во время презентации альбома все артисты выпили немного алкоголя. Впоследствии, уже на сцене, Котова случайно споткнулась. По словам экс-солистки "ВИА Гры", Джанабаева устроила из-за этого настоящую истерику. Мол, Татьяна выступала в состоянии алкогольного опьянения и подвела весь коллектив.

Со временем Татьяна устала терпеть нападки со стороны коллеги.

"Она искала любой подвох. А потом рассказывала продюсеру, причем в преувеличенной форме", – отметила она.

В итоге Котова приняла решение уйти из группы и начать сольную карьеру.

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