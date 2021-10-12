Не дают квартиру: победитель шоу "Голос 60+" пожаловался на несправедливость

Не дают квартиру: победитель шоу "Голос 60+" пожаловался на несправедливость
Кадр youtube.com
Ветеран войны надеется, что вопрос удастся решить

Михаил Серебряков, который стал победителем четвертого сезона музыкального проекта "Голос 60+", рассказал о том, что до сих пор не может получить положенную ему квартиру. Слова 97-летнего артиста приводит "Собеседник".

Серебряков прошел Великую отечественную войну. В соответствии с законом, участникам ВОВ должны давать собственное жилье. Однако Михаил Ерофеевич по какой-то причине до сих пор не стал владельцем недвижимости.

"Собственности я не имею – ни по социальной программе, ни по ветеранской, ни как участник войны", – пожаловался певец.

На данный момент он прописан в квартире, которая раньше принадлежала его сыну. В 2019 году наследник исполнителя скончался, и жилье досталось его внуку Дмитрию.

Михаил Ерофеевич и Дмитрий ютятся в однокомнатной квартире. Но артист не теряет надежды, что когда-то переедет в собственную квартиру.

Серебряков пробовал добиться справедливости, однако у него ничего не вышло. За то время, пока решался квартирный вопрос, ветеран войны похоронил не только сына, но и супругу, которая была ветераном трудового фронта.

Теперь Михаил Ерофеевич уверен, что все решится в его пользу. Ведь после участия в проекте "Голос 60+" на него обратило внимание огромное количество людей.

Ранее "Утро.News" рассказало, как народ отреагировал на победу Серебрякова в музыкальном конкурсе. Одни назвали его народным героем и замечательным певцом. Другие же посчитали, что артист занял первое место только из-за своего почетного возраста. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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